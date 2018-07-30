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Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle

Meral Akşener'in kapısının önüne kamp kuran İYİ Partililer "Torununuza ne diyeceksiniz?" diye sorunca Meral Akşener 'devam' kararını açıkladı.
30 Temmuz 2018 11:18
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Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle

Afyonkarahisar'da İYİ Parti 'nin çalıştayında, 'Yeterli oyu alamadıkları ve aday listelerinin hazırlanmasında gerekli özen gösterilmediği' eleştirileri üzerine parti liderliğinden ayrıldığını açıklayan Meral Akşener önceki gün ikna edildi. Cumartesi günü Akşener ile görüşmek üzere 5 kişilik bir heyet belirlendi. Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Lütfi Türkkan, Grup Başkanı Ahad Andican, milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal'dan oluşan heyet, Akşener'i evinde ziyaret etti.

'TARİHE BÖYLE GEÇMEYİN'

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, heyette bulunanlar ayrı ayrı söz aldı ve görüşlerini dile getirdi: "Milyonlarca insan partimize umut bağlamış durumda. Şunu biliniz ki böyle bir dönemde bizi bırakırsanız, 'Meral Akşener, en zor dönemde bırakıp kaçtı' denilecektir. Tarihe böyle geçmeyin." Gelenleri dinleyen Akşener'e, kadın milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal, "Eğer dönmezseniz, Türkiye'de siyasette bir şey yapmaya çalışan kadınların da cesaretini kırmış olursunuz. Sizin buna hakkınız yok" dediler.

TBMM Grup Başkanı Ahad Adican , Akşener'e siyasette niçin bulunduklarını ayrıntılı olarak anlattı ve şunları söyledi: "Ülkemizde çocuklarımızın, torunlarımızın geleceklerini karartacak adımlar atıldığı bir dönemde sizin genel başkanlıktan vazgeçmeniz halinde ileride bunu anlatmakta zorluk çekeriz. Bu ülkenin çocuklarına ileride ne söyleyeceksiniz? Torununuza, gençlerimize ne diyeceksiniz? Torununuz Pars'a 'Bırakıp kaçtı' derler. Onlara karşı hepimizin sorumlulukları var. İlk girilen seçimde 10 puan almak da başarıdır. Ufak tefek pürüzler bizi yıldırmamalıdır. Bu ülke çocuklarının istikbali için mücadele vermeliyiz."

'TAMAM, TAMAM...' DEDİ

Meral Akşener , "Ben bu ülkenin çocuklarına kıyamam. Tamam, tamam... Pazartesi günü saat 15.00'te Başkanlık Divanı'nı toplayalım" dedi ve yarın genel merkeze gidip kurultay hazırlıklarına başlayacağını söyledi.
Sözcü
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