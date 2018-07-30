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Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı

Son yapılan düzenlemeyle daire başkanı kadrosuna atanma şartları kolaylaştırılmak istenirken zorlaştı
30 Temmuz 2018 11:24
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Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile, 657'nin 68/B bendine şu fıkra eklenmiştir:

"Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır."

DEĞERLENDİRME

1- Daha önce daire başkanı gibi yönetici kadrolarına atama sırasında, 217 sayılı KHK'nın 2. maddesinde sayılan kurumlarda geçen işçi, sözleşmeli hizmet süresinin tümü sayılmaktaydı. Yine daha önce özel sektörde sigortalı veya Bağ Kur'lu geçen hizmet sürelerinin bir bölümü de daire başkanlığına atanmada dikkate alınıyordu.

2- Ancak, 703 sayılı KHK ile 657'nin 68/B bendinde eklenen yukarıdaki fıkra, 1 nolu maddede belirtilen imkanı kaldırmıştır. Zira sadece kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınacaktır. İşçilik süreleri, GİH'te yer alan yönetici kadrolarına atanmada, 657'nin 36. maddesindeki sınırlama nedeniyle, dikkate alınmamaktadır.

Bu bağlamda, her ne kadar daire başkanlığına atanmak için gerekli olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülerek azaltılmış olsa da, özel sektördeki hiçbir sürenin sayılmaması nedeniyle bu kadroya özel sektörde çalışanın birinin atanma imkanı zorlaştırılmıştır.
Memurlar.Net - Özel

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