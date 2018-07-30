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Antalya eski Belediye Başkanı Akaydın'ın acı günü

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı ve CHP'nin önceki dönem milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın (67), kanse tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
30 Temmuz 2018 11:27
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Antalya eski Belediye Başkanı Akaydın'ın acı günü

Uzun süredir kanser tedavisi gören Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve CHP'nin geçen dönem Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın doktor eşi Günseli Akaydın, bu sabah hastanede yaşamını yitirdi. Günseli Akaydın'ın cenazesi, 1 Ağustos Çarşamba günü Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedilecek. Prof. Dr. Mustafa Akaydın, taziyeleri evinde kabul ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akaydın ailesini 21 Temmuz'da hastanede ziyaret etmişti.

42 YILLIK EVLİLİK

Akaydın çifti, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tanıştı. Çift, üniversiteden mezun olduktan hemen sonra 1976 yılında evlendi. Dahiliye uzmanı olan Günseli Akaydın ile genel cerrah Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ın Ecehan ve Ateş adlarında iki çocuğu bulunuyor. Günseli Akaydın, 2013 yılından beri kolon ve göğüs kanseri tedavisi görüyordu.
DHA
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