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Muharrem İnce: Seçimi kazanamazsam Kurultay yapacağım

Muharem İnce şunları söyledi:
30 Temmuz 2018 11:31
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Muharrem İnce: Seçimi kazanamazsam Kurultay yapacağım

51 gün yeterli bir süre değil. Daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Kendinin hazırlanması lazım insanın. Ve önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım. Ama seçimi kazanmazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. "Seçime 50 gün kalınca gel adayımız ol" deyince olmuyor bu.
Memurlar.Net
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