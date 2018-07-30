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Adana'da kayınbiraderini öldüren zanlı tutuklandı
Merkez Çukurova ilçesindeki pastahanede alacak meselesinden anlaşmazlık yaşadığı ileri sürülen İsmet Avcı'yı (68) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Talip Ç'nin (63) emniyetteki işlemleri tamamlandı
Emekli polis olan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.
- Olay
Turgut Özal Bulvarı'ndaki pastanede önceki gün Talip Ç. tartıştığı kayınbiraderi İsmet Avcı'yı tabancayla yaralamış, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.
İş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası hastaneye kaldırılan Avcı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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