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Bedelli askerlik yasası onaya sunuldu
Meclis görüşmeleri sonucunda, 21 gün olarak belirlenen bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu
Yüzbinlerce gencin beklediği düzenleme son aşamaya geldi
Geçen hafta meclisten geçerek yasalaşan bedelli askerlik düzenlemesi yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor
Alınan son bilgilere göre, bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.
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