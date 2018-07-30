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Bedelli askerlik yasası onaya sunuldu

Meclis görüşmeleri sonucunda, 21 gün olarak belirlenen bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu
30 Temmuz 2018 11:50
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Bedelli askerlik yasası onaya sunuldu

Yüzbinlerce gencin beklediği düzenleme son aşamaya geldi

Geçen hafta meclisten geçerek yasalaşan bedelli askerlik düzenlemesi yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor

Alınan son bilgilere göre, bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu.
Memurlar.Net
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