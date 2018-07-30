Bedelli askerlik yasası onaya sunuldu

YÖK, ÜNİVERSİTELERDEKİ DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVINA AÇIKLIK GETİRDİ Sözlü sınav koşulunu bir üniversitede yerine getiren ve başarılı olan bir doçent bir başka üniversitenin sözlü sınav şartını da yerine getirmiş kabul edilecek. Ayrıca bir daha sözlü sınava alınmayacak.