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Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenci ne yapacak?
MEB, hiç bir okula yerleşemeyen öğrencilerin boş kontenjanlar için 10 ila 14 Eylül tarihleri arasında tercih yapabileceklerini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, liseler giriş sınavı ve yerel yerleştirmelerle okullara kayıt hakkı kazanan öğrenciler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
MEB, hiç bir okula yerleşemeyen öğrencilerin de boş kontenjanlar için 10 ila 14 Eylül tarihleri arasında tercih yapabileceklerini duyurdu.
İŞTE MEB'İN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMA
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