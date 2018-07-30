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Oğlu istifra eden anneyi iki çocuğuyla otobüsten indirdiler

Şehirler arası yolcu otobüsünde istifra eden çocuk ile annesi araçtan indirilip yol ortasında bırakıldı. Fenalaşan 8 yaşındaki küçük çocuk İHA muhabirleri tarafından hastaneye kaldırıldı
30 Temmuz 2018 12:19
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Oğlu istifra eden anneyi iki çocuğuyla otobüsten indirdiler

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Burhaniye'ye seyahat eden Arzu Gündüz'ün (40) küçük oğlu Selahattin Tuna (8), otobüste fenalaşarak istifra etti. Bunun üzerine anne küçük çocuğunun üstünü değiştirmek için muavinden yardım istedi. Otobüste bulunan muavin ise Gündüz'e bir kova su getirerek otobüsü temizlemesini istedi. Arzu önce oğlunun üstünü değiştireceğini söyleyince otobüs şoförü ve muavin, Arzu Gündüz ve iki oğlu Selahattin Tuna ile Şaban Fırat Gündüz'ü (11) otobüsten indirip yol ortasında bıraktı. Sabahın erken saatlerinde yolda kalan aile mağdur olduklarını dile getirdi. Otobüs terminalinde baygın şekilde yatan küçük Tuna'yı İHA muhabirleri hastaneye götürdü. Selahattin Tuna Gündüz'ün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Mağdure anne Arzu Gündüz, "Kamil Koç otobüsünde oğlum kusmaya başladı. Muavine ben de temizliğe yardımcı olurum dedim. Bana bir kova su getirdi, çocuğumun elini yüzünü yıkayayım dedim. Çünkü çocuğum hala kusuyordu. İnşallah oğlumun ciddi bir şeyi yoktur. Yazık günah. Acınası bir durumdayız. Eşim beni buradan almaya gelecek. Kamil Koç firmasından da şikayetçiyim. Yazık, başka söyleyecek söz yok" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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