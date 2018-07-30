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Tartıştığı karısını boğarak öldürdü
Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı
İddiaya göre, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3872 Sokak'ta arkadaşlarının evinde kalan T.D. (26), eşi Zübeyde D. (21) ile burada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, eşini boğarak öldürdükten sonra 3 yaşındaki oğlunu alarak evden kaçtı.
Daha sonra eve gelen arkadaşları Zübeyde D'nin cesedini görünce durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Zübeyde D'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan T.D'nin, emniyette verdiği ilk ifadesinde eşini kıskandığı, çıkan tartışma sonucu karısını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
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