Mersin'de sendikaya kumar operasyonu, 2 yetkiliye gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika binasında kumar oynadığı tespit edilen 81 şüpheliye 19 bin 89 lira para cezası kesildi, 2 sendika yetkilisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçeye Yenice Mahallesi'ndeki bir sendika binasında kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler adreste yaptıkları aramada, 3 bin 600 tombala pulu, 424 tombala kağıdı, 3 seyyar kamera, ikişer plazma ve projektör, kayıt cihazı ve bu cihaza bağlı monitör ile çok sayıda parasal değerleri üzerilerine yazılı preslenmiş kağıt ele geçirdi.

Operasyonda sendika içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 81 şüpheliye 19 bin 89 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı belirlenen sendika yetkilileri A.Ö. ve A.A. ise gözaltına alındı.

Zanlıların sorguları sürüyor.