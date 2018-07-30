Hastanelerde polisin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı

Türkiye'deki kamu hastanelerinde polisin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı.

Hastanelerde sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu hastanelerinde jandarma da görev yapacak.

Herhangi bir şiddet olayında polisle birlikte hareket edecek jandarma 24 saat hastanede bulunacak.

- "Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum"

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesi açısından alınan güvenlik tedbirlerin önemli olduğunu vurguladı.

Jandarmanın polisle birlikte hastanede görev yapmasının caydırıcılık açısından önemli bir tedbir olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Jandarma ve polisin hastanede birlikte olması doğru bir uygulama. Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum." dedi.

Tanrıkulu, sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarına ilişkin ceza kanununda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini de vurguladı.