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MEB, liseye yerleştirmede istatistikleri açıkladı

MEB'in açıkladığı verilere göre, liselere yerleştirmede öğrencilerin yüzde 50'si Anadolu lisesine yerleşti
30 Temmuz 2018 12:36
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MEB, liseye yerleştirmede istatistikleri açıkladı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8'inci sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmıştır.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılmıştır.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir;

Toplam

Kontenjan

Boş Kalan

Kontenjan

Tercih Yapan

Aday Sayısı

Yerleşen

Aday Sayısı

Yerleşemeyen

Aday Sayısı

Merkezi Yerleştirme

127.480

197

437.070

127.283

Yerel Yerleştirme

1.141.318

342.392

1.017.891

798.926

91.687

Merkezi Yerleştirme Sonucunda

  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

33.694
  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

35.148
  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

27.912
  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

18.812
  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

11.717

Toplam

127.283

Yerel Yerleştirme Sonucunda

  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

503.970
  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

118.327
  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

84.619
  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

57.314
  1. Tercihine Yerleşen Aday Sayısı

34.696

Toplam

798.926

Merkezi Yerleştirme Sonucunda

Türü

Kontenjan

Yerleşen Aday Sayısı

Boş Kalan Kontenjan

Anadolu İmam Hatip Lisesi

28.740

28.675

65

Anadolu Lisesi

35.560

35.560

-

Anadolu Teknik Programı

19.140

19.008

132

Fen Lisesi

34.530

34.530

-

Sosyal Bilimler Lisesi

9.510

9.510

-

Toplam

127.480

127.283

197

Yerel Yerleştirme Sonucunda

Türü

Kontenjan

Yerleşen Aday Sayısı

Boş Kalan Kontenjan

Anadolu İmam Hatip Lisesi

224.950

117.662

107.288

Anadolu Lisesi

434.886

413.816

21.070

Anadolu Meslek Programı

481.482

267.448

214.034

Toplam

1.141.318

798.926

342.392

Pansiyonlu Yerleştirme sonucunda

Aday Sayısı

Tercih Sayısı

Yerleşen Aday Sayısı

1653 (Yerel Yerleştirme Sonrası Kalan)

3509

477

Genel olarak Merkezi Yerleştirme / Yerel Yerleştirme sonuçlarına göre;

% 50 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi

% 15 İmam Hatip Lisesine

% 35 Meslek Liselerine yerleşme gerçekleşmiştir.

Merkezi Yerleştirme işlemlerinde adaylar sınav puanlarına göre yerleştirilmiştir. Sadece 51 aday sınav puan eşitliği durumu oluşmuş ve bu adaylar OBP üstünlüğüne göre yerleştirilmiştir.

Yerel Yerleştirme sonucunda puanların eşitliği oluşan 252 aday için kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme yapılmış, bu işlem sonucunda puanların eşitliği oluşan 5 aday ilgili okullara manuel yerleştirilmiş ve işlem sonlandırılmıştır. Bu 5 aday hiç yerleşemeyen veya önceki durumda kontenjanı dolmamış olan okullara yerleşmiş adaylar olduğundan, yer değişikliğinden kaynaklı herhangi bir hak kaybı oluşmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Memurlar.Net
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