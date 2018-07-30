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MEB, liseye yerleştirmede istatistikleri açıkladı
MEB'in açıkladığı verilere göre, liselere yerleştirmede öğrencilerin yüzde 50'si Anadolu lisesine yerleşti
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8'inci sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmıştır.
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılmıştır.
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir;
Merkezi Yerleştirme Sonucunda
Yerel Yerleştirme Sonucunda
Merkezi Yerleştirme Sonucunda
Yerel Yerleştirme Sonucunda
Pansiyonlu Yerleştirme sonucunda
Genel olarak Merkezi Yerleştirme / Yerel Yerleştirme sonuçlarına göre;
% 50 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi
% 15 İmam Hatip Lisesine
% 35 Meslek Liselerine yerleşme gerçekleşmiştir.
Merkezi Yerleştirme işlemlerinde adaylar sınav puanlarına göre yerleştirilmiştir. Sadece 51 aday sınav puan eşitliği durumu oluşmuş ve bu adaylar OBP üstünlüğüne göre yerleştirilmiştir.
Yerel Yerleştirme sonucunda puanların eşitliği oluşan 252 aday için kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme yapılmış, bu işlem sonucunda puanların eşitliği oluşan 5 aday ilgili okullara manuel yerleştirilmiş ve işlem sonlandırılmıştır. Bu 5 aday hiç yerleşemeyen veya önceki durumda kontenjanı dolmamış olan okullara yerleşmiş adaylar olduğundan, yer değişikliğinden kaynaklı herhangi bir hak kaybı oluşmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
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