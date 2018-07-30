MEB, liseye yerleştirmede istatistikleri açıkladı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8'inci sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmıştır.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılmıştır.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir;

Toplam Kontenjan Boş Kalan Kontenjan Tercih Yapan Aday Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Yerleşemeyen Aday Sayısı Merkezi Yerleştirme 127.480 197 437.070 127.283 Yerel Yerleştirme 1.141.318 342.392 1.017.891 798.926 91.687

Merkezi Yerleştirme Sonucunda

Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 33.694 Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 35.148 Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 27.912 Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 18.812 Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 11.717 Toplam 127.283

Yerel Yerleştirme Sonucunda

Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 503.970 Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 118.327 Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 84.619 Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 57.314 Tercihine Yerleşen Aday Sayısı 34.696 Toplam 798.926

Merkezi Yerleştirme Sonucunda

Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Anadolu İmam Hatip Lisesi 28.740 28.675 65 Anadolu Lisesi 35.560 35.560 - Anadolu Teknik Programı 19.140 19.008 132 Fen Lisesi 34.530 34.530 - Sosyal Bilimler Lisesi 9.510 9.510 - Toplam 127.480 127.283 197

Yerel Yerleştirme Sonucunda

Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Anadolu İmam Hatip Lisesi 224.950 117.662 107.288 Anadolu Lisesi 434.886 413.816 21.070 Anadolu Meslek Programı 481.482 267.448 214.034 Toplam 1.141.318 798.926 342.392

Pansiyonlu Yerleştirme sonucunda

Aday Sayısı Tercih Sayısı Yerleşen Aday Sayısı 1653 (Yerel Yerleştirme Sonrası Kalan) 3509 477

Genel olarak Merkezi Yerleştirme / Yerel Yerleştirme sonuçlarına göre;

% 50 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi

% 15 İmam Hatip Lisesine

% 35 Meslek Liselerine yerleşme gerçekleşmiştir.

Merkezi Yerleştirme işlemlerinde adaylar sınav puanlarına göre yerleştirilmiştir. Sadece 51 aday sınav puan eşitliği durumu oluşmuş ve bu adaylar OBP üstünlüğüne göre yerleştirilmiştir.

Yerel Yerleştirme sonucunda puanların eşitliği oluşan 252 aday için kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme yapılmış, bu işlem sonucunda puanların eşitliği oluşan 5 aday ilgili okullara manuel yerleştirilmiş ve işlem sonlandırılmıştır. Bu 5 aday hiç yerleşemeyen veya önceki durumda kontenjanı dolmamış olan okullara yerleşmiş adaylar olduğundan, yer değişikliğinden kaynaklı herhangi bir hak kaybı oluşmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği