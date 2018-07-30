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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.283,00 lira oldu
30 Temmuz 2018 12:48
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.283,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 191,40 191,60 191,50 191,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.261,00 1.282,00 1.262,00 1.283,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 174,50 178,50 174,50 178,50
Lira(Tam) Ziynet 1.233,00 1.253,00 1.233,00 1.253,00
Yarım Ziynet 616,00 626,00 617,00 627,00
Çeyrek Ziynet 308,00 313,00 308,00 313,00
Anadolu Ajansı
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