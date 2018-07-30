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Disiplin Kurulu cezayı kaldırdı, kaymakam yine aynı cezayı verdi
Diyarbakır'da yaşanan olayda, disiplin kurulu verilen Uyarma cezasını, itiraz üzerine kaldırmasına rağmen, kaymakamlık dosyada yine aynı cezayı vermiştir. Açılan davada, mahkeme verilen 2. cezayı da iptal etti.
Eğitim Bir Sen, üyesine, disiplin amiri tarafından verilen uyarma cezasına karşı açtığı davada, mahkeme, disiplin cezasının iptaline karar verdi.
Ankara 3. İdare Mahkemesi, kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'İtiraz' başlıklı 135. maddesinin 4. fıkrası ile, itirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği düzenlemesi karşısında, davacının 23.09.2016 tarihli dilekçe ile Diyarbakır İl Disiplin Kurulu Başkanlığı'na yapılan itiraz üzerine, Diyarbakır Valiliği/İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 11.11.2016 tarih, E.12743075 sayılı işlem ile, 'Adı geçene uygulanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-a maddesi gereğince uyarma cezası ile tecziyesine karşılık itirazın kabulüne, dosyanın Hani Kaymakamlığı'na havale edilmesine' kararı verildiği, Hani Kaymakamlığı'nın ise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu'nun kararını gözden geçirip, aynı disiplin cezası ile tecziyesine karar verdiği görülmektedir. Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 135. maddesi uyarınca Diyarbakır İl Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından itirazı kabul edilen davacının, Hani Kaymakamlığı'nca kararın gözden geçirilerek verilen cezayı hafifleteceği veya tamamen kaldırabileceği düzenlemesine uygun işlem tesis etmediği, herhangi bir gerekçe göstermeksizin aynı disiplin cezası ile tecziyesine karar verildiği görülmekle, dava konusu işlemde hukuki isabet görülmemiştir" gerekçesine yer verildi.
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