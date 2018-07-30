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Bedelli askerlik için birlikler belli oldu

Bedelli askerlerin hangi birliklerde eğitim göreceklerine ilişkin ilk resmi açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, ''Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin 11 il ve 13 birlikte yapılması planlanıyor'' dedi
30 Temmuz 2018 13:07
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Bedelli askerlik için birlikler belli oldu

Bedelli askerlikle ilgili planlamalar devam ederken TBMM'den geçen kanunun, Cumhurbaşkanınca imzalanıp, Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor. Bu aşamadan sonra 3 ay süre ile bedelli başvuruları alınacak ve celp dönemleri de Kasım ayından itibaren belirlenecek. 25 ve daha büyük yaştakiler, 15 bin lira karşılığında 21 gün askerlik yapacaklar.

11 İL 13 BİRLİK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bedelli askerlerin 11 ildeki 13 askeri birliğe dağıtılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Turan, "21 günlük eğitimin, 11 il ve 13 birlikte yapılması planlanıyor. Askeri birlikler arasında Çanakkale'deki 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı ve 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı da bulunmaktadır. Eğitim için gelecek olanlar aynı zamanda esnafımızdan alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağlayacak. Askerlerimizin yakınları burada konaklayarak, gezerek, hem turizme, hem de ekonomiye destek olacak" dedi.

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre; Turan'ın da değindiği 13 birlik şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı - Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı - Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı - Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı - Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir
Sözcü
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