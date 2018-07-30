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ÖSYM'nin 4 bin 429 sınav sorusundan iptal çıkmadı

Merkez Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "ÖSYM 2018'in 7 ayında yaptığı 28 sınavda 4 bin 429 soru kullandı. Şu ana kadar soruların hiçbirisi iptal edilmedi." dedi
30 Temmuz 2018 13:19
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ÖSYM'nin 4 bin 429 sınav sorusundan iptal çıkmadı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 7 ayında yapılan 28 sınava 8 milyon adayın başvurduğunu ifade etti.

En büyük katılımın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gerçekleştiğini belirten Özer, bu sınavda 4 milyon 548 bin 224 sınav kitapçığının ve cevap kağıdının basıldığını, 150 bin sınav evrakı kutusunun kullanıldığını aktardı.

Sınav evraklarının naklinde 428 tır ve 1 uçağın, kent içi nakliyesinde de 6 bin 500 aracın, sınavda da 14 bin 867 binanın ve 243 bin 56 salonunun kullanıldığını, 631 bin 142 görevlinin hazır bulunduğunu dile getiren Özer, "Bu sınav, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olarak ÖSYM tarihine geçti." değerlendirmesini yaptı.

1 milyonun üzerinde görevli hazır bulundu

Özer, bu yılın 7 aylık döneminde yapılan sınavlarda 1 milyon 73 bin 784 sınav görevlisinin hazır bulunduğunu belirtti. Sınav görevlisi başına düşen aday sayısının ortalama 7 olduğunu aktaran Özer, "Bu oran e-sınavlarda ortalama 12 oldu. ÖSYM EKPSS'ye özel bir itina gösterdiği için bu sınavda aday başına, diğer sınavlara göre daha fazla görevli yer aldı. EKPSS 2018'de görevli başına 1,5 aday düştü." dedi.

ÖSYM sınav görevlilerinin ücretlerinin verilmesiyle ilgili başlatılan yeni uygulamaya değinen Özer, daha önce ödenmesi uzun süren görevli ücretlerinin, anket için verilen 2 günlük sürenin sonunda hemen ödendiğini, yılın başından beri düzenli şekilde yapılan bu uygulamanın sınav görevlilerinde büyük memnuniyet oluşturduğunu vurguladı.

Soru iptali yok

Mahmut Özer, yedi aylık döneminde yapılan 28 sınava ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"ÖSYM 2018'deki sınavlarda 4 bin 429 soru kullandı. Şu ana kadar soruların hiç birisi iptal edilmedi. Özellikle TUS ilkbahar döneminde her yıl birkaç soru, iptal için mahkemeye giderken 2018 TUS ilkbahar döneminde uzun zamandan beri ilk kez hiçbir soru iptal edilmedi, sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçları zamanında açıklandı.

Diğer sınavların tamamı da zamanında açıklandı. Ayrıca KPSS ile farklı kurumlara yapılan yerleştirmeler en kısa sürede gerçekleştirildi. Bekleyen veya gecikmiş olan bir yerleştirme söz konusu değil."

Engeli veya sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylara özel "jammer"lı sınav salonu hizmetinin 81 ili kapsadığına işaret eden Özer, bu adaylar için 2017'de 14 ilde 15 sınav merkezinde verilen hizmetin 2018'de 10 kat artırılarak 81 ilde ve 160 sınav salonunda uygulanabilir hale geldiğini kaydetti.

ALES ve DGS ilk kez 81 ilde uygulandı

Özer, ÖSYM'nin ALES'te bin altı kota uygulamasını kaldırdığını ve sınavın 81 ilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Böylece başvurduğu ilde aday sayısı binin altında olması durumunda başka bir ilde sınava girmesi gereken adaylar bu yıl kendi illerinde sınava girdiler. Benzer şekilde DGS, önceki yıllarda sadece 17 ilde yapılıyordu. ÖSYM bu yıl bu uygulamayı da kaldırdı ve sınavın 81 ilde yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz 2018'deki DGS, ilk kez 81 ilde yapıldı." bilgisini verdi.

İlk kez Boşnakça ve Arnavutça dillerinden YDS yapıldı

Mahmut Özer, 2017 sonuna kadar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav'ında (YDS) 23 dilden sınav yapılabilirken yönetmelik değişikliği ile bu dillere Boşnakça ve Arnavutça'nın dahil edildiğini hatırlattı. Özer, ayrıca Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden ilk e-YDS sınavlarının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Değerlendirme raporları kamuoyuna açıklandı

ÖSYM'nin 2018 itibarıyla başlattığı yeni uygulamayla sınavlara yönelik değerlendirme raporları yayımladığını hatırlatan Özer, bu kapsamda yılın 7 aylık dönemi için 8 değerlendirme raporu yayımladıklarını dile getirdi.

Yıl sonuna kadar 4 değerlendirme raporunun daha yayımlanmasının planlandığını aktaran Özer, raporların kamuoyu, akademisyenler ve ilgili kurumlarca büyük beğeniyle karşılandığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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