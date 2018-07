Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK tarafından hayata geçirilen "Park Et, Devam Et" projesi kapsamında açılan P+R (Park and Ride) parklarını yılda 4 milyon kişinin kullandığı belirtildi.

Belediyeden alınan bilgiye göre, İstanbul genelinde Marmaray, metro, metrobüs, vapur ve diğer toplu taşıma araçlarına entegre olan P+R otoparklarına ilgi her geçen gün artıyor.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı ile entegre olan 2 bin 500 araç kapasiteli P+R otoparkları metroyu kullanmak isteyen sürücülere hizmet veriyor.

Haldun Alagaş, Ümraniye, Bağlarbaşı ve Üsküdar Belediyesi katlı otoparkları ile Ümraniye Santral, Altunizade ve Üsküdar açık otoparkları ile Marmara İlahiyat otoparkı, P+R olarak kullanılıyor. Arabalarını bu otoparklara bırakan sürücüler, Ümraniye'den Üsküdar'a sürücüsüz metro teknolojisi ile 15 dakikada ulaşabiliyor.

Kadıköy Ayrılıkçeşme otoparkı ise Marmaray'ı kullanarak Yenikapı'ya, buradan aktarma yaparak Aksaray Metrosu ile havaalanına, aynı zamanda metrobüs ile Beylikdüzü'ne geçmeye çalışan sürücülere hizmet veriyor.

Günlük 150 kilometrelik araç konvoyu trafikten çekiliyor

Trafiğin yoğun olduğu kent merkezlerinde, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve diğer ulaşım araçlarına yakın noktalarda bulunan "Park Et, Devam Et" otoparklarına yılda 4 milyon kişi aracını park ediyor. Sürücüler, yürüme mesafesinde olan ulaşım araçlarına binerek kısa zamanda gidecekleri noktaya ulaşabiliyor.

Araçlarını P+R noktalarına bırakıp toplu taşımayı tercih eden sürücülerin bu tercihleri sayesinde, her gün 150 kilometrelik araç konvoyu trafikten çekiliyor. Bu rakam, bir yılda yaklaşık 50 bin kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşmasının da engellendiğini gösteriyor.

P+R otoparklarının sayısı artırılacak

Sürücülerin, toplu taşıma araçları ile yolculuk yapmalarını teşvik etmek için hayata geçirilen P+R otoparklarına talebin artması, yenilerinin yapılmasının gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası devam eden metro hatları ile entegre olması amaçlanan 5 yeni P+R otoparkı yapılacak. Toplam 2 bin 500 kapasiteli 5 yeni P+R otoparkı yapılması için çalışmalar başladı. Raylı sistem hatları ile entegre olacak bu otoparklar sayesinde, sürücüler araçlarını park ederek seyahatlerine metro ile devam edebilecek.

P+R otoparklarından biri, Halkalı-Gebze Marmaray Hattı ile yürüme mesafesinde olan Bakırköy-Ataköy Metrosu'na yakın bir yerde olacak. Otoparkın hizmete alınmasıyla sürücüler araçlarını güvenli bir şekilde park ederek yolculuklarını Marmaray ile sürdürecek.

Ayrıca yapımı devam eden; Kayaşehir-Başakşehir ve Halkalı-Yeni Havalimanı metro hatlarıyla entegre olacak Kayaşehir aktarma istasyonu, Yamanevler-Çekmeköy Metro Hattı ile entegre olacak Çekmeköy Metro İstasyonu ile Ümraniye Tepeüstü'nde de P+R açık otoparkları sürücülere kolaylık sağlayacak. Metro hatlarının tamamlanmasıyla birlikte, sürücüler araçlarını bu noktalardaki P+R otoparklarına park ederek yollarına toplu ulaşım araçlarıyla devam edebilecek.

Sabiha Gökçen'e 600 araç kapasiteli park

Bu arada, "Park Et, Uçakla Devam Et" projesi kapsamında ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcular, araçlarını P+R otoparklarına park ederek seyahatlerine uçakla devam edebiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda halihazırda 800 araç ile hizmet veren P+R otoparkının vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görmesi dolayısıyla ikinci P+R otoparkı açılacak.

600 araç kapasiteli olacak yeni P+R otoparkı sayesinde, uçakla yolculuk yapacak vatandaşlar günlük 9 lira ücret ödeyerek araçlarını güvenli bir şekilde park edebilecek.

