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'Bar ekibi'nin zurnası ile tokmağını çaldılar
Erzurum'da yöresel halk oyunlarından "Bar ekibi" heykellerindeki zurna ve davulcunun tokmağı çalındı
Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Merkezi'ndeki Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda yer alan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan "Bar ekibi" heykellerindeki zurnacı figürünün zurnası ile davulcu figürünün tokmağı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.
Polyesterden yapılan ve yöresel halk oyunu ekibi olan "Bar ekibi"ni temsil eden heykellerden zurna ile tokmağı çalan zanlıların yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.
Çalınan tokmak ile zurnanın herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı ve belediye atölyesinde yapılacak olan yeni tokmak ve zurnanın heykellere monte edileceği belirtildi.
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