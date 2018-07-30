Sivas'ta 'Hobbit Köyü' kuruluyor

Sivas Belediyesi tarafından kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen evler, mimarisiyle ilgi çekiyor.

Köy kurulurken, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenildi.

EVLERİN SAYISI 24'E ÇIKARILDI



Filmlerin kahramanı Hobbitlerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı. Başlangıçta 7 adet yapılan evlerin sayısı 24'e çıkarıldı.

Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' oluşturuldu. Yeni evlerde yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Evlerin iç dekorasyonun tamamlanmasıyla birlikte peyzaj çalışmalarına geçildi. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan evler 1+1 olarak inşa edildi.

"TATİL KÖYÜ HAVASINDA OLACAK"



Yeni etap çalışmalarında son aşamaya gelindiğini kaydeden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, şu açıklamaları yaptı:





"Konutlar tamamlandı. Tefriş çalışmaları haricinde imalat noktasında hemen hemen eksikler kalmadı. Alanda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ortaya şimdi asıl görüntü çıkmaya başladı. Çok otantik, çok farklı bir görüntü. Burasının ciddi şekilde ilgi göreceğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki başlı başına Sivas'a bir değer katacak. Turizm noktasında ilgi çekecek bir alan ortaya çıktı.



Tahmin ediyorum, bayramdan sonraya kadar burası tamamlanmış olur. 1 ay gibi sürede tamamen bitmiş olacağını düşünüyorum. Önemli olan güzel şeylerin ortaya çıkması. Burası insanların 3 gün, 5 gün doğayla iç içe, her türlü şehir stresinden uzaklaşacağı, kafa dinleyeceği, kitap okuyacağı, şiir yazacağı mekan olacak.



Aile ortamında kafa dinleyeceği, stresini üzerinden atacağı güzel bir alan. Biz de bunu hedeflemiştik. Bu alan ayrı bir tatil köyü havasında olacak. 17 adet evimiz var, özel bir bölüm oldu. İnşallah, ileride farklı bölümleri de buna ilave etmeyi planlıyoruz. Şekil ortaya çıktı, fonksiyonu ortaya çıktı, ihtiyaç olduğu sürece de büyüme çalışmaları devam edecektir"

"ÇOK SAYIDA TALEP VAR"



Hedeflerinin, bölgeye 70- 80 adet daha 'Hobbit' evi yapmak olduğunu belirten Başkan Aydın, sözlerine şöyle devam etti:



"Şu anda talebe cevap veremiyoruz. Çok sayıda talep var. Burası doyumluk değil, tadımlık olacak. Bunu sürekli büyüteceğiz. İhtiyaç olduğu takdirde bu alana 70- 80 civarında bu tür toprağın içine gömülü, ön kısmı vadiye bakan ev yerleştireceğimizi ön görmüştük.



Bu ihtiyaca göre, talebe göre, zaman içinde o sayıya ulaşacak diye düşünüyoruz. Her yerden talep var. Burayı gelip, gören herkes bize '5 yıldızlı oteli değil, ben burayı tercih ediyorum' diyorlar. Burada biz müşteri problemi zaten yaşamayacağız. Buraya her gelen kendiliğinden diğer müşterileri de getirecektir.



Zaten sayının çok fazla olmaması açısından öyle bir sıkıntımız olmayacak. Bu işi başlatırken, daha çok işin ticari boyutundan öte bu alana bir zenginlik katsın, bu alana bir farkındalık katsın istedik.



İnsanların şehir hayatından çok muzdarip olduğunu biliyoruz. Böyle alternatif yerler aradıklarını da biliyoruz. Burası kadar mükemmel bir yer, ben henüz görmedim. Çok yeri de gezdim, gittim, gördüm. Her yerin güzel olan yönleri de var; ama bir bütün olarak düşündüğümüz zaman burası her yönüyle çok özel bir yer oldu"