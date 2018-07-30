1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta 'Hobbit Köyü' kuruluyor

Sivas Belediyesi, dünya çapında gişe rekoru kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerdeki 'Hobbit' karakterlerinin yaşadığı evlerden esinlenerek Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na inşa ettiği yamaç evleri oldukça ilgi görüyor. Bölgede mini "Hobbit Köyü" oluşturuldu. Başlangıçta 7 adet yapılan evlerin sayısı 24'e çıkarılarak mini bir 'Hobbit köyü' oluşturuldu
30 Temmuz 2018 13:46
Yazdır
Sivas'ta 'Hobbit Köyü' kuruluyor

Sivas Belediyesi tarafından kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen evler, mimarisiyle ilgi çekiyor.

Köy kurulurken, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson tarafından sinema filmi olarak çekilen 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenildi.

EVLERİN SAYISI 24'E ÇIKARILDI

Filmlerin kahramanı Hobbitlerin yaşadığı evler kadar büyük yamaç evleri ilgi görünce, sayı artırılmaya başlandı. Başlangıçta 7 adet yapılan evlerin sayısı 24'e çıkarıldı.

Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' oluşturuldu. Yeni evlerde yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Evlerin iç dekorasyonun tamamlanmasıyla birlikte peyzaj çalışmalarına geçildi. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan evler 1+1 olarak inşa edildi.

"TATİL KÖYÜ HAVASINDA OLACAK"

Yeni etap çalışmalarında son aşamaya gelindiğini kaydeden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, şu açıklamaları yaptı:



"Konutlar tamamlandı. Tefriş çalışmaları haricinde imalat noktasında hemen hemen eksikler kalmadı. Alanda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ortaya şimdi asıl görüntü çıkmaya başladı. Çok otantik, çok farklı bir görüntü. Burasının ciddi şekilde ilgi göreceğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki başlı başına Sivas'a bir değer katacak. Turizm noktasında ilgi çekecek bir alan ortaya çıktı.

Tahmin ediyorum, bayramdan sonraya kadar burası tamamlanmış olur. 1 ay gibi sürede tamamen bitmiş olacağını düşünüyorum. Önemli olan güzel şeylerin ortaya çıkması. Burası insanların 3 gün, 5 gün doğayla iç içe, her türlü şehir stresinden uzaklaşacağı, kafa dinleyeceği, kitap okuyacağı, şiir yazacağı mekan olacak.

Aile ortamında kafa dinleyeceği, stresini üzerinden atacağı güzel bir alan. Biz de bunu hedeflemiştik. Bu alan ayrı bir tatil köyü havasında olacak. 17 adet evimiz var, özel bir bölüm oldu. İnşallah, ileride farklı bölümleri de buna ilave etmeyi planlıyoruz. Şekil ortaya çıktı, fonksiyonu ortaya çıktı, ihtiyaç olduğu sürece de büyüme çalışmaları devam edecektir"

"ÇOK SAYIDA TALEP VAR"

Hedeflerinin, bölgeye 70- 80 adet daha 'Hobbit' evi yapmak olduğunu belirten Başkan Aydın, sözlerine şöyle devam etti:


"Şu anda talebe cevap veremiyoruz. Çok sayıda talep var. Burası doyumluk değil, tadımlık olacak. Bunu sürekli büyüteceğiz. İhtiyaç olduğu takdirde bu alana 70- 80 civarında bu tür toprağın içine gömülü, ön kısmı vadiye bakan ev yerleştireceğimizi ön görmüştük.


Bu ihtiyaca göre, talebe göre, zaman içinde o sayıya ulaşacak diye düşünüyoruz. Her yerden talep var. Burayı gelip, gören herkes bize '5 yıldızlı oteli değil, ben burayı tercih ediyorum' diyorlar. Burada biz müşteri problemi zaten yaşamayacağız. Buraya her gelen kendiliğinden diğer müşterileri de getirecektir.

Zaten sayının çok fazla olmaması açısından öyle bir sıkıntımız olmayacak. Bu işi başlatırken, daha çok işin ticari boyutundan öte bu alana bir zenginlik katsın, bu alana bir farkındalık katsın istedik.

İnsanların şehir hayatından çok muzdarip olduğunu biliyoruz. Böyle alternatif yerler aradıklarını da biliyoruz. Burası kadar mükemmel bir yer, ben henüz görmedim. Çok yeri de gezdim, gittim, gördüm. Her yerin güzel olan yönleri de var; ama bir bütün olarak düşündüğümüz zaman burası her yönüyle çok özel bir yer oldu"
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,499 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adrenalin ve doğa tutkunlarının yeni rotası Derebaşı Virajları
30 Temmuz 2018 14:14		 'Bar ekibi'nin zurnası ile tokmağını çaldılar
30 Temmuz 2018 13:39
Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor
30 Temmuz 2018 13:30		 ÖSYM'nin 4 bin 429 sınav sorusundan iptal çıkmadı
30 Temmuz 2018 13:19
Arkadaşına 300 bin lira borç verdi, şimdi düşkünler yurdunda kalıyor
30 Temmuz 2018 13:00		 Oğlu istifra eden anneyi iki çocuğuyla otobüsten indirdiler
30 Temmuz 2018 12:19
İzin kullanmayıp erken terhis olan askerin feci sonu
30 Temmuz 2018 12:16		 Hırsızlar heykelin direnmeyeceğini biliyor
30 Temmuz 2018 11:56
Antalya eski Belediye Başkanı Akaydın'ın acı günü
30 Temmuz 2018 11:27		 Ünlü tefsir hocası Mustafa Öztürk hastalığı için dua istedi
30 Temmuz 2018 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
Bedelli askerlik için birlikler belli oldu
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
Yeni Bakan'ın talimatıyla ALO 147 kapatıldı
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
Liseye yerleşemeyen, memnun olmayan öğrenci ne yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beach 1
memurluğun keyfi 6
kitapsız 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 6
Yay burcu kadını 7
şanlıurfa 2
Augenblick 1
filmde önce kel ve şişmanların ölmesi 3
viski 1
4 büyük melek 2
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam