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Türk girişimcilerden İngiltere'ye Ankara Anlaşması davası
Birleşik Krallık hükümetinin Ankara anlaşması kapsamında ülkede iş kuran Türk girişimcilerin kalıcı oturma izni almasına yönelik kuralları değiştirmesi yargıya taşınıyor. Türk girişimciler İçişleri Bakanlığı'na dava açacak
Türk girişimcilerden İngiltere'ye Ankara Anlaşması davası
Birleşik Krallık hükümetinin Ankara anlaşması kapsamında ülkede iş kuran Türk girişimcilerin kalıcı oturma izni almasına yönelik kuralları değiştirmesi yargıya taşınıyor. Türk girişimciler İçişleri Bakanlığı'na dava açacak.
Türk girişimciler, süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz ediyor.
Yeni kuralların halihazırda Birleşik Krallık'ta bulunan kişilere uygulanmasına karşı çıkan Türk girişimciler, haklarını mahkemede aramak için kar amacı gütmeyen bir şirket kurdu.
Dava masraflarının toplanması amacıyla bağış kampanyası başlatıldı. Ankara Anlaşması çerçevesinde Birleşik Krallık'a yerleşip burada iş kuran Türkiye vatandaşları 16 Mart 2018'e kadar dört yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturma başvurusu yapabiliyordu.
Ancak aniden yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için 5 yıl ikamet, kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti ve dil ile kültür sınavı şartları getirildi.
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