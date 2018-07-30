1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk girişimcilerden İngiltere'ye Ankara Anlaşması davası

Birleşik Krallık hükümetinin Ankara anlaşması kapsamında ülkede iş kuran Türk girişimcilerin kalıcı oturma izni almasına yönelik kuralları değiştirmesi yargıya taşınıyor. Türk girişimciler İçişleri Bakanlığı'na dava açacak
30 Temmuz 2018 13:54
Yazdır
Türk girişimcilerden İngiltere'ye Ankara Anlaşması davası

Türk girişimcilerden İngiltere'ye Ankara Anlaşması davası

Birleşik Krallık hükümetinin Ankara anlaşması kapsamında ülkede iş kuran Türk girişimcilerin kalıcı oturma izni almasına yönelik kuralları değiştirmesi yargıya taşınıyor. Türk girişimciler İçişleri Bakanlığı'na dava açacak.

Türk girişimciler, süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz ediyor.

Yeni kuralların halihazırda Birleşik Krallık'ta bulunan kişilere uygulanmasına karşı çıkan Türk girişimciler, haklarını mahkemede aramak için kar amacı gütmeyen bir şirket kurdu.

Dava masraflarının toplanması amacıyla bağış kampanyası başlatıldı. Ankara Anlaşması çerçevesinde Birleşik Krallık'a yerleşip burada iş kuran Türkiye vatandaşları 16 Mart 2018'e kadar dört yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturma başvurusu yapabiliyordu.

Ancak aniden yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için 5 yıl ikamet, kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti ve dil ile kültür sınavı şartları getirildi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 822 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
28-29-30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
30 Temmuz 2018 14:15		 İYİ Partili Koray Aydın'dan gaf açıklaması
30 Temmuz 2018 13:57
İnce seçimi kazanamazsa kurutlaya gideceğini taahhüt etti
30 Temmuz 2018 11:31		 Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
30 Temmuz 2018 11:18
Bostancı: Şık'ın siyaseti yürütme tarzı çok öfkeli
30 Temmuz 2018 10:52		 CHP'de gerilim arttı... İspat etmeyen şerefsizdir
30 Temmuz 2018 10:06
Yavuz Bingöl Posta'ya verdiği röportajı yalanladı
30 Temmuz 2018 09:34		 Zehirli babet alarmı
30 Temmuz 2018 08:50
Rum Kesimi'ne Büyükelçi gazı
30 Temmuz 2018 08:30		 Gürsel Tekin 2019'da İstanbul için 'adayım' dedi
30 Temmuz 2018 08:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
Bedelli askerlik için birlikler belli oldu
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
Yeni Bakan'ın talimatıyla ALO 147 kapatıldı
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
Liseye yerleşemeyen, memnun olmayan öğrenci ne yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışkan ahmet 3
baba parası 2
Iv akhenaton 2
kitap hediyesi 5
nayino 2
Ceg 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 6
şanlıurfa 2
ekmeğe yüzde 15 zam gelmesi 3
ayrıldığı eş için övgü sözcükleri dizmek 2
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam