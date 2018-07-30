İYİ Partili Koray Aydın'dan gaf açıklaması



İYİ Parti teşkilatı, genel merkezde Genel Başkan Meral Akşener'i bekliyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumartesi günü Meral Akşener'in evinin önünde yaptığı gafa ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aydın, "Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil. Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş. Ciddiye almayın" dedi.



"ORADAKİ KİTLE KİMİ YUHALADI?"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın yaptığı gafa tepki göstermişti. Yalçın, "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" demişti.