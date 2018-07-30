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İYİ Partili Koray Aydın'dan gaf açıklaması
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumartesi günü Meral Akşener'in evinin önünde 'Liderimiz Devlet Bahçeli' diyerek yaptığı gafa ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı
Aydın, "Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil. Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş. Ciddiye almayın" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın yaptığı gafa tepki göstermişti. Yalçın, "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" demişti.
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