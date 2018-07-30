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Bursa'da sahilde 'yer' kavgası

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahildeki kafede iki grup arasında çıkan 'yer' tartışması, kavgaya döndü. Sopa, tabure ve şişelerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı
30 Temmuz 2018 14:00
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Bursa'da sahilde 'yer' kavgası

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki Küçük Kumla Sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan kafede oturmak isteyen iki grup, 'yer' yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Gruptakilerin yakınlarının da gelmesiyle kavga büyüdü. İki grup, önce ellerindeki sopalarla birbirlerine girdi.

Ardından ellerine geçirdikleri tabure ve şişeleri üzerlerine attılar.

Çevredekilerin haber vermesiyle polis ekipleri sevk edildi. Polisler de tarafları sakinleştirmekte zorlandı.

Polis, yaralı halde birbirlerine saldırmaya devam eden tarafları, biber gazı kullanarak ayırdı.

Olayda, her iki taraftan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tarafların ifadelerini aldı.
DHA
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