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28-29-30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

28-29-30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
30 Temmuz 2018 14:15
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28-29-30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 28-29-30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

Rahip Brunson kararı üzerinden Türk yargısını yargılamak FETÖ'nün Karadeniz ayağına büyük darbe Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 45 gözaltı FETÖ sanığı eski belediye başkanı adli kontrolle serbest FETÖ'nün 'para kasası' firarilerinin ABD'deki lüks yaşamları FETÖ'cüleri MİT korkusu sardı Darbecilerin askeri bölgeden tahliye edildiği iddiası FETÖ'cülere MİT'ten denizde operasyon Midilli'ye kaçmak isteyen FETÖ'cüleri taşıyan bot battı Fethullah Gülen'in kardeşinin damadı batan bottan çıktı Papaz Brunson'un eşi günler sonra evden çıktı AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı Firari FETÖ'cülerin yakalanma korkusu sardı 'İmam Bacılar' grubu üyesinde 'Bylock' çıktı Bursa'da FETÖ operasyonu: İhraç edilen 21 polise gözaltı İçişleri: Bir haftada 206 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı Bursa Belediyesinden FETÖ üyelerini taşıyan tekne hakkında açıklama

15 Temmuz'dan unutulmaz kareler
Memurlar.Net
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