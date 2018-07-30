1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya'da aranan FETÖ zanlısı evinde yakalandı

Evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
30 Temmuz 2018 14:08
Yazdır
Malatya'da aranan FETÖ zanlısı evinde yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, evinde yakalanarak tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyesi olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan aranan İ.Ö'nün, Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda İ.Ö'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,516 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
30 Temmuz 2018 15:32		 28-29-30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
30 Temmuz 2018 14:15
Terör operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
30 Temmuz 2018 11:58		 Hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi
30 Temmuz 2018 10:28
İçişleri: Bir haftada 206 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
30 Temmuz 2018 10:13		 Batan tekneden kurtulan 4 FETÖ üyesi tutuklandı
30 Temmuz 2018 09:57
Bursa'da FETÖ operasyonu: İhraç edilen 21 polise gözaltı
30 Temmuz 2018 09:18		 'İmam Bacılar' grubu üyesinde 'Bylock' çıktı
30 Temmuz 2018 09:15
Firari FETÖ'cülerin yakalanma korkusu sardı
30 Temmuz 2018 09:00		 General açığı nedeniyle terfi sürprizleri bekleniyor
30 Temmuz 2018 08:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlik için birlikler belli oldu
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
Yeni Bakan'ın talimatıyla ALO 147 kapatıldı
Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
Liseye yerleşemeyen, memnun olmayan öğrenci ne yapacak?
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2 iphone 1 bedelli 3
Mevlana Celaleddin-i Rumi 3
huzur veren insan 2
sim.ya 2
nayino 2
4 büyük melek 5
tası tarağı toplayıp gitmek 3
yancı 1
şanlıurfa 2
Ceg 1
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam