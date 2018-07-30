Malatya'da aranan FETÖ zanlısı evinde yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, evinde yakalanarak tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyesi olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan aranan İ.Ö'nün, Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda İ.Ö'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.