Adrenalin ve doğa tutkunlarının yeni rotası Derebaşı Virajları

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğal güzellikleriyle de adeta büyülediği doğa ve adrenalin tutkunlarının yeni rotası haline geldi.

1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca yavaş yavaş ilerlerken farklı bir güzelliği de beraberinde getiriyor.

Keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan www.dangerousroads.org adlı site tarafından 3 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) ile Bayburt Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üyeleri, bulunduğu coğrafya gereği sürücülere zor anlar yaşatan ancak doğal güzellikleriyle de son günlerde doğa ve fotoğraf tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı Virajları'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

"Bölgenin güzelliklerine dikkat çekmek istedik"

Yürüyüşü organize eden GÜDAK sorumlusu Selami Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürücüler için dünyanın en tehlikeli yolu seçilen yolda doğa tutkunları olarak bir yürüyüş yapmak ve bölgenin güzelliklerine kendilerinin de bu yolla dikkat çekmek istediklerini söyledi.

GÜDAK'ın 2007 yılından beridir faaliyetlerini sürdürdüğünü ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirdiğini anlatan Karaaslan, "Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu tür yerlere genelde gittik ama burası gibi uçurumlu, taşların kesik ve dik olduğu kayalık alanlarda yürüyüş yapamadık. Burasının gerçekten değişik, ürpertici bir havası var." diye konuştu.

Abdulkadir Nişancı