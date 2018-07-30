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Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi öldü
30 Temmuz 2018 14:17
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Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'ndeki 12 katlı bir inşaatın 8. katında bulunan iskelede çalışan sıva ustası Medeni Toksöz, dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toksöz'ü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.

Toksöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı
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