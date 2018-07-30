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TTB'den 82'lik dede açıklaması: Meslektaşımıza yapılan karalama yanlış

Türk Tabipleri Birliği: Bu üzücü olayda görevini yapmaktan başka bir eylemi olmayan meslektaşımıza karşı yürütülen linç kampanyasını son derece yanlış ve tehlikeli buluyoruz, buna karşı her türlü hukuksal girişimi başlatacağız
30 Temmuz 2018 14:33
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TTB'den 82'lik dede açıklaması: Meslektaşımıza yapılan karalama yanlış

Türk Tabipleri Birliğince, Giresun'da gözaltına alınmak istenen yaşlı adamın ölümüne adı karışan hekimin açığa alınmasına ilişkin, "Bu üzücü olayda görevini yapmaktan başka bir eylemi olmayan meslektaşımıza karşı yürütülen linç kampanyasını son derece yanlış ve tehlikeli buluyoruz, buna karşı her türlü hukuksal girişimi başlatacağız." açıklamasında bulunuldu.

Birlikten yapılan açıklamada, Giresun'da aile hekiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istenen 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümünün ardından hekimin açığa alınmasının, toplumun vicdanını yaraladığı belirtildi.

Topal'ın hayatını kaybetmesinin üzüntü verici olduğu ifade edilen açıklamada, meslektaşlarına yönelik gerçekleştirilen linç kampanyasının ise kabul edilemeyeceği vurgulandı.

- "Açığa alınması hukuksal ve idari dayanaktan uzaktır"

Olayla ilgili detayların paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaydan günler sonra, olayın gerçekliği ile ilgili herhangi bir şekilde bilgisine başvurulmadan meslektaşımızın açığa alınması olayın kabul edilemez diğer bir yanıdır. Yasaların ve mevzuatın emrettiği kuralları uygulayan, doğru ve yerinde bir tıbbi yaklaşım sergileyen bir hekimin bu nedenle açığa alınması hukuksal ve idari dayanaktan uzaktır. Sağlık Bakanlığının hekim arkadaşımızın açığa alınması ile ilgili açıklamasını son derece talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak, tüm bu gelişmeler çerçevesinde, bu üzücü olayda görevini yapmaktan başka bir eylemi olmayan meslektaşımıza karşı yürütülen linç kampanyasını son derece yanlış ve tehlikeli bulduğumuzu, buna karşı her türlü hukuksal girişimi başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Açıklamada, olayda herhangi bir mesleki kusuru bulunmayan hekimin derhal görevine iade edilmesi istenerek, "Meslektaşımızın korunması için bütün ilgili devlet kurumlarını göreve davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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