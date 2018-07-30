CHP Sözcüsü Tezcan: Tüzüğün dışına çıkmayacağız

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yapıyor:

"Yargıyı aciz hale getirirseniz tehditlere açık hale gelirsiniz. Bunun sebebi Erdoğan'dır. Enis Berberoğlu olayı yargıya müdahalenin örneğidir. Yargının bu hatayı düzeltip bu meseleyi hukuk ekseninde çözmesini bekliyoruz. Bir milletvekilinin tahliye edilmesi için yabancı misyonun aracı olmasına mı gerek var.

Türkiye'yi düşürdükleri tablo budur. Macron, talepte bulunuyor Fransız gazeteci serbest bırakılıyor, Merkel talepte bulunuyor gazeteci Deniz Yücel bırakılıyor. Trump talep ediyor Brunson ev hapsine çıkarılıyor. Bu Trump'ı kesmeyince tehdit etmeye başlıyor.

Yargı ve adalette bu kadar yüz kararı bir tablo yaşanmamıştı.Gazetecilerin neden tutuklandığını sorgulamıyorum. Bu gazetecilerin haklarına kavuşabilmeleri için bir yabancı devlet başkanı ya da misyonunun neden aracı olması gerektiğini sorguluyorum. Bu utanç tablosundan Türkiye'yi derhal çıkarmak zorundayız. Türkiye'de demokrasi inşa edilinceye kadar diktatöre diktatör demeye devam edeceğiz.

Yenilenme konusuna gelince MYK sayın genel başkanımıza yönetim anlamında yapılacak değişiklik konusunda destek vereceğini belirtmişti. MYK'nın çekincesi yoktur. Bugünkü toplantıda gündeme gelen bir konu değildir.

Sayıları biz hiç yarıştırmadık. Bize gelen rakam henüz yok. Kendileri alıp getireceklerini söylediler. Süresinde yeterli imza olursa tüzükte neler yapılacağı yazıyor. Tüzüğün dışına çıkma gibi bir irademiz yok.