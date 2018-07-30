1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankalardan 6 ayda 29 milyar lira kar

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziranda 3 trilyon 671 milyar 537 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı haziranda 28 milyar 921 milyon lira oldu
30 Temmuz 2018 14:50
Yazdır
Bankalardan 6 ayda 29 milyar lira kar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, haziran ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, haziran ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar 537 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 413 milyar 694 milyon lira (yüzde 12,7) artmıştır.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon lira, menkul değerler 431 milyar 613 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12,7, krediler yüzde 12,1 ve menkul değerler toplamı yüzde 7,5 arttı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, haziranda yüzde 3 düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI 28,9 MİLYAR LİRA

KOBİ Kredileri tablosunun hazırlanmasında esas alınan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan KOBİ tanımı ve sınıfları, 24 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle güncellendi. Tanım değişikliği nedeniyle, alt KOBİ sınıfları arasında müşteri sayısı ve kredi tutarları bakımından geçişmeler gerçekleşti.

Buna bağlı olarak Haziran 2018 döneminde KOBİ kredileri bir önceki aya göre yüzde 17,1 artışla 646 milyar 107 milyon lira olurken, toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 0,8 arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat haziranda geçen yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 1 trilyon 899 milyar 147 milyon lira oldu.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 9,9 artışla 394 milyar 672 milyon liraya ulaştı. Haziran 2018 döneminde sektörün dönem net karı 28 milyar 921 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,196 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elektrik ve doğalgaza zam bekleniyor
30 Temmuz 2018 15:38		 Çiftçilerin prim borçları için yapılandırma talebi
30 Temmuz 2018 13:23
Petrol fiyatları taşımacılığı vuracak, sefer sayıları azaltılabilir
30 Temmuz 2018 09:31		 Yapılandırmada son gün yarın
30 Temmuz 2018 08:45
Denizden 3 milyar $ esecek
30 Temmuz 2018 07:35		 Tarımda 150 milyar dolarlık hamle
30 Temmuz 2018 07:20
Yatırımcıya Erdoğan güvencesi
30 Temmuz 2018 06:10		 Mersin'in Avrupa'ya olan ihracatı arttı
29 Temmuz 2018 19:37
Dünyanın inşaatında Türkiye'nin 'harcı' var
29 Temmuz 2018 19:32		 Kiev'den Kayseri'ye direkt uçuş başlatılacak
29 Temmuz 2018 17:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlik için birlikler belli oldu
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
Yeni Bakan'ın talimatıyla ALO 147 kapatıldı
Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
Liseye yerleşemeyen, memnun olmayan öğrenci ne yapacak?
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şanlıurfa 2
baba parası 2
ayrıldığı eş için övgü sözcükleri dizmek 2
yaşasın yemek yemek 1
4 büyük melek 5
en güzel an 3
tası tarağı toplayıp gitmek 4
Enzimatik esmerleşme 4
yazarların şu an dinlediği şarkı 6
çalışkan ahmet 3
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam