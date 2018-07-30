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Otokar'a yurt dışından 28,9 milyon dolarlık sipariş

Bir Asya ülkesinden 28,9 milyon dolarlık taktik tekerlekli zırhlı araç siparişi alan şirket, teslimatı 2019'un ilk çeyreğine kadar tamamlanmayı planlıyor
30 Temmuz 2018 15:12
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Otokar'a yurt dışından 28,9 milyon dolarlık sipariş

Otokar, farklı tip zırhlı araçları için bir Asya ülkesinden 28,9 milyon dolar tutarında yeni bir ihracat siparişi aldı.

Otokar'ın açıklamasına göre, şirketin, kendi tasarladığı ve ürettiği, yüksek koruma seviyesi ve üstün hareket kabiliyetleri ile dikkat çeken zırhlı araçları dost ve müttefik ülkeler tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Farklı tip zırhlı araçları için bir Asya ülkesinden 28,9 milyon dolar tutarında yeni bir ihracat siparişi alan şirket, sipariş kapsamındaki 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçları, yedek parça ve eğitim hizmetleri ile birlikte sunacak. Teslimatların 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

- "Milli ürünlerimizi ihraç etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, fikri mülkiyet haklarının tamamı Otokar'a ait olan, Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen zırhlı araçların yurt dışında da tercih edilmesinden gurur duyduklarını bildirdi.

Yeni siparişin daha önce ihracat yaptıkları bir Asya ülkesinden alındığını aktaran Görgüç, kullanıcının BM görevlerinde kullanarak deneyimlediği ve memnun kaldığı araçlarının yeni alımları için referans olduğunu aktardı.

Görgüç, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayi alanında Asya bölgesi ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Savunma sanayisinde kara sistemleri alanında Türkiye'nin global markası olduk. Dünya çapında toplam 30 binden fazla Otokar askeri aracı 50'den fazla kullanıcının envanterinde yer alıyor. Ülkemizin savunma sanayisindeki başarısına katkı sağlamaktan, milli sanayinin gelişiminin bir parçası olmaktan; savunma sanayisinde ürünlerimizin yanı sıra global ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendisliğimiz, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetlerimizle de ön plana çıkmaktan gurur duyuyoruz."
Anadolu Ajansı
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