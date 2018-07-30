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Sağlık'ta unvan değişikliği için ek yerleştirme yapılacak

Sağlık Bakanlığı, unvan değişikliği sınavına göre ek yerleştirme yapacak
30 Temmuz 2018 15:14
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Sağlık'ta unvan değişikliği için ek yerleştirme yapılacak

2017 Yılında Yapılan Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Ek Yerleştirme

İlan Metni, Müracaat Edebilecek Personel Listesi ve Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 07.08.2018 tarihi saat 18:00'e kadar PBS üzerinden yapılmaktadır.


İlan Metni

Müracaat Edebilecek Personel Listesi

Münhal Kadrolar
Memurlar.Net
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