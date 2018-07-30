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Sağlık'ta unvan değişikliği için ek yerleştirme yapılacak
Sağlık Bakanlığı, unvan değişikliği sınavına göre ek yerleştirme yapacak
2017 Yılında Yapılan Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Ek Yerleştirme
İlan Metni, Müracaat Edebilecek Personel Listesi ve Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 07.08.2018 tarihi saat 18:00'e kadar PBS üzerinden yapılmaktadır.
Müracaat Edebilecek Personel Listesi
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