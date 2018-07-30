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Ankara'da Eymir Gölü'ne komşu Millet Bahçesi

Ankara'da Mogan ve Eymir göllerinin yer aldığı Gölbaşı ilçesinde Millet Bahçesi projesinin yapılacağı alan belli oldu.
30 Temmuz 2018 15:19
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Ankara'da Eymir Gölü'ne komşu Millet Bahçesi

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi alanı ile birlikte Gölbaşı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin yeri belli oldu. İkinci Millet Bahçesi, Başkent'in en gözde sayfiye yerlerinden ODTÜ arazisi içindeki Eymir Gölü'nün yanındaki 700 dönümlük araziye yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde açıkladığı Millet Bahçesi projesinden Ankara'ya da iki tane yapılacak. İlki, kent merkezindeki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında ikincisi ise Gölbaşı ilçesinde yer alacak.

Ankara'da Mogan ve Eymir göllerinin yer aldığı Gölbaşı ilçesinde Millet Bahçesi projesinin yapılacağı alan da belli oldu.

Gölbaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ODTÜ arazisi içinde yer alan Eymir Gölü'nün hemen yanındaki alana yapılacak olan Millet Bahçesi'yle göle bağlantı kurulacak.

Eymir Mahallesi'ndeki yaklaşık 700 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi başkentlilerin yeni nefes alma noktasına dönüşecek.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Mogan Gölü'ndeki temizlik çalışmaları incelemesinin ardından Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanı Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle dolaştı.

Duruay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi projesinin uygulama noktalarından biri olarak Gölbaşı'nı seçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Duruay, "Gölbaşımıza yapılması planlanan Millet Bahçesi ile mavi ve yeşilin buluştuğu Gölbaşımıza bir yeşil alan daha kazandırılacaktır.

Gölbaşımızda hayat bulacak bu anlamlı proje için başta Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere bütün Gölbaşılı hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.
Habertürk
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