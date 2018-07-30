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Bahçeli'den Koray Aydın'ın gafıyla ilgili ilk açıklama

MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli" ifadesini kullanmasına ilişkin, "Dört kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir'' dedi
30 Temmuz 2018 15:25
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Bahçeli'den Koray Aydın'ın gafıyla ilgili ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Gaf kelimesi sürçülisan kelimesi bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı gaf olur.

Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Dört kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.

Kesinlikle kasıtlı. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın.''
Memurlar.Net
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