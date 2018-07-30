1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki 10 terörist, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi
30 Temmuz 2018 15:32
Yazdır
Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki 10 teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

Tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, birliklerin bölgedeki operasyona devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 965 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
28-29-30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
30 Temmuz 2018 14:15		 Malatya'da aranan FETÖ zanlısı evinde yakalandı
30 Temmuz 2018 14:08
Terör operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
30 Temmuz 2018 11:58		 Hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi
30 Temmuz 2018 10:28
İçişleri: Bir haftada 206 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
30 Temmuz 2018 10:13		 Batan tekneden kurtulan 4 FETÖ üyesi tutuklandı
30 Temmuz 2018 09:57
Bursa'da FETÖ operasyonu: İhraç edilen 21 polise gözaltı
30 Temmuz 2018 09:18		 'İmam Bacılar' grubu üyesinde 'Bylock' çıktı
30 Temmuz 2018 09:15
Firari FETÖ'cülerin yakalanma korkusu sardı
30 Temmuz 2018 09:00		 General açığı nedeniyle terfi sürprizleri bekleniyor
30 Temmuz 2018 08:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlik için birlikler belli oldu
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
Yeni Bakan'ın talimatıyla ALO 147 kapatıldı
Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
Liseye yerleşemeyen, memnun olmayan öğrenci ne yapacak?
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nayino 2
ydo 1
gidiyorum ben hoşçakal 1
ekmeğe yüzde 15 zam gelmesi 3
Başın öne eğilmesin 1
parasız yaşamak 5
Yay burcu kadını 7
Varligida yokluguda bir insan 1
en beğenilen entryler 1
en güzel an 3
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam