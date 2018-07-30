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Otomobille polise çarparak yaralayan zanlı tutuklandı
Bağcılar'da altı ay önce çalıntı otomobiliyle seyir halindeyken kendisini durdurmak isteyen polis memurunu, çarparak yaraladıktan sonra kaçan zanlı Esenyurt'ta saklandığı adreste yakalandı
Bağcılar'da altı ay önce çalıntı otomobiliyle seyir halindeyken kendisini durdurmak isteyen polis memurunu, çarparak yaraladıktan sonra kaçan zanlı Esenyurt'ta saklandığı adreste gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay önce Bağcılar'da çalıntı olduğu belirlenen bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlı, otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaraladıktan sonra kaçtı.
Polisin araştırmasında, çalıntı aracı kullanan kişinin 12 suçtan kaydı bulunan H.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 10 suçtan da arandığı belirlendi.
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan H.Ö'nün Esenyurt'ta kaldığı adresi tespit etti. Önceki gün Esenyurt'ta bir rezidanstaki daireye düzenlenen operasyonda, H.Ö. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
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