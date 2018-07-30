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Tarım'da, 'Eski Bakanlarımız' web sayfası yenilendi
Tarım ve Orman Bakanlığı sadece Tarım Bakanlığını esas alan "Eski Bakanlarımız" web sayfasını yeniledi
Tarım ve Orman Bakanlığı geçen hafta Bakanlık web sitesini yenilemişti.
Yenileme sırasında, eski Bakanlarımız sayfasında sadece Tarım Bakanlarının isimlerine yer verilmişti.
Bakanlık, hatasını düzeltti ve sayfada yer alan eski Bakanlar listesine, Orman Bakanlarının da isimlerini ekledi.
Mülga Orman ve Su İşleri bakanı Veysel Eroğlu, yerel bir gazete tarafndan manşete taşınan konuyla ilgili olarak "Sizin haberleriniz sayesinde hatadan dönüldü. Bir şey söylemiyorum. Bekleyin yakında süprizlerim olacak" dedi.
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