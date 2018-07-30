Kırklareli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dişi hayvanların kurban olarak satılmayacağını bildirdi.

Dermenci, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte yeteri kadar kurbanlığın mevcut olduğunu söyledi.

Son 2 yıldır kurbanla ilgili ithalat yapılmadığını ifade eden Dermenci, Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dişi hayvan kesimine müsaade edilmediğini dile getirdi.

Dişi hayvanların kesilmemesinin önemli olduğunu anlatan Dermenci, "Dişi hayvanlar kurban pazarına girmeyecek. İlimiz hastalıktan ari bir bölge. Bu nedenle Trakya'ya hayvan girişi bazı şartlara bağlı. Hayvanların kan testleri yapılıyor, hastalık çıkmayan hayvanlarsa Trakya bölgesine hayvan satışı olarak getirilebiliyor. Bu sene de uygulama aynı şekilde olacak." diye konuştu.

Küçükbaş kurbanlıklarda yüzde 10-20 artış beklendiğini bildiren Dermenci, büyükbaş fiyatlarında ise değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.

Özgün Tiran