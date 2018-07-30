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'100 kişiyi bir koyuna ortak ettiler'

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen: Bu ülke bir 15 Temmuz ihaneti yaşadı. Bu ülkede 10 lira, 20'şer lira toplayarak 100 kişiyi bir koyuna ortak edip kurban kesiyorum aldatmacalarını yaşattılar
30 Temmuz 2018 16:12
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'100 kişiyi bir koyuna ortak ettiler'

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) eleştirerek, "Bu ülke bir 15 Temmuz ihaneti yaşadı. Bu ülkede 10 lira, 20'şer lira toplayarak 100 kişiyi bir koyuna ortak edip kurban kesiyorum aldatmacalarını yaşattılar." dedi.

Burhan İşliyen, Erzincan İl Müftülüğü tarafından Müftülük Konferans Salonu'nda, "2018 yılı vekalet yolu ile kurban kesim organizasyonu tanıtım toplantısı" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda İşliyen, yurt dışında kesilen kurbanların ve yapılan yardımların oradaki insanlara Osmanlı'yı hatırlattığını anlattı.

Türk olmak, hayırsever ve yardımsever olmak, garibin, yetimin, yoksulun elinden tutmakla eş anlamına geldiğini belirten İşliyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin kurbanlarınız geçen sene 136 ülkeye ulaştı. Bu sene ise inşallah 147 ülkeye ulaşacak. Kurbanlarınız dan bir tanesini, birkaç tanesini gerek yurt içinde gerek yurt dışında vekalet yoluyla kestirmek suretiyle yapmış olduğunuz bağışların burada çok büyük payı var. Biz belki farkında değiliz ama insanlar bir kurbandan kendi paylarına düşen yarım veya 1 kiloluk et ile Diyanet Vakfı logolu bulunan poşetlerle evlerine dönerken, üzerinde Allah ve Muhammed'i sembolize eden ay yıldızlı bayrağımız ile Osmanlı'yı hatırlıyor."

İşliyen, azınlıklarla ilgili yapılan toplantılarda herkesin bir beklenti içerisinde olduğunu belirterek akıllara bu devletin kapısının gelmesindeki en büyük etkenin bu devletin ve milletin hayırsever duygularından kaynaklandığını söyledi.

Vekaletle kesilen kurbanı önemsediklerini ifade eden İşliyen, "Yapılan bu yardımlarla '3 kıtaya hükmetmiş Osmanlının torunları, Türk insanı, Anadolu insanı bizi unutmadı, yine bizimle' diyorlar. Sizin bir kiloluk, yarım kiloluk etleriniz buna sebep oluyor. Bu nedenle vekaleten kurbanları önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Denetlenmeyen kampanyalar güven duygusunun bitirilmesine vesile oldu"

İşliyen, FETÖ mensuplarını eleştirerek, "Kurban organizasyonların içinde en sağlam kurum olarak Diyanet Vakfını görüyoruz. Çünkü bu ülke bir 15 Temmuz ihaneti yaşadı. Bu ülkede 10 lira, 20'şer lira toplayarak 100 kişiyi bir koyuna ortak edip kurban kesiyorum aldatmacalarını yaşattılar. Denetlenemeyen, soruşturulamayan, peşine düşülemeyen, hesap verilmeyen kampanyalar maalesef insanlarımızın güven duygusunun tamamen bitirilmesine vesile oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin ise dinin doğru, anlaşılır şekilde hayata geçirilmesi için insanları aydınlatma görevleri olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Vekaleten kurban kesme konusu 1980'lerin sonlarında 1990'ların başlarından itibaren giderek ivme kazanarak ülkemizde ve yurt dışında değişik bölgelerdeki kurbanlar kesilip vatandaşlarımızın merhamet duygularının, yardımlarının, sevgilerinin muhtaç insanlara ve gözü bize bağlı olan gönül coğrafyamızdaki insanlara ulaştırılmasında ciddi katkılar sağlamıştır." dedi.

Toplantıya, Türkiye Diyanet Vakfı Şube Hizmetleri Müdürü Yavuz Koçamış, Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, müftülük personeli ve imam hatipler de katıldı.
Anadolu Ajansı
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