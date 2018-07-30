1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite giriş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite giriş sınav sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor
30 Temmuz 2018 16:13
Yazdır
Üniversite giriş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala 'YKS ne zaman açıklanacak' Google'da trend oldu.

YKS ve diğer oturumlar olan AYT, TYT sınavları yarın açıklanacak. ÖSYM tarafından 31 Temmuz tarihine işaret edilen YKS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir gelişme olmasa da 31 Temmuz günü mesai saatleri içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 8,372 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den 'Big Data' projesi
30 Temmuz 2018 15:01		 ÖSYM'nin 4 bin 429 sınav sorusundan iptal çıkmadı
30 Temmuz 2018 13:19
Hafızlıkta Arapça eğitim dönemi
28 Temmuz 2018 23:12		 Ege Üniversitesinden bir başarı daha
28 Temmuz 2018 23:06
Açıköğretim, her meslekten vatandaşa imkan sunuyor
28 Temmuz 2018 22:54		 Alev Alatlı: Liyakat sorununu eğitimle çözeriz
28 Temmuz 2018 19:56
'Eğitimde dünya ile rekabet etmemiz lazım'
28 Temmuz 2018 19:26		 KPSS lisans alan bilgisi sınavının iki oturumu sona erdi
28 Temmuz 2018 16:44
LGS yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak
28 Temmuz 2018 15:47		 2018 YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak
28 Temmuz 2018 15:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlik için birlikler belli oldu
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
Yeni Bakan'ın talimatıyla ALO 147 kapatıldı
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
Liseye yerleşemeyen, memnun olmayan öğrenci ne yapacak?
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fahişe 1
çalışkan ahmet 4
röveşata 2
simitsiz susam 2
memurluğun keyfi 7
Kendine iyi bak 1
süryani şarabı 3
ayrıldığı eş için övgü sözcükleri dizmek 2
insan ne ile yaşar 4
doğa dostu 3
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam