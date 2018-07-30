Üniversite giriş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala 'YKS ne zaman açıklanacak' Google'da trend oldu.

YKS ve diğer oturumlar olan AYT, TYT sınavları yarın açıklanacak. ÖSYM tarafından 31 Temmuz tarihine işaret edilen YKS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir gelişme olmasa da 31 Temmuz günü mesai saatleri içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

