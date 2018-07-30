1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yoklama kaçağı ve bakayalar, bir iki gün yakalanmayın

Yoklama kaçağı ve bakayalar, bir iki gün yakalanmayın... 2. defa tutanak tutuluyorsa polis, askerlik şubesine teslim ediyor.
30 Temmuz 2018 16:19
Yazdır
Yoklama kaçağı ve bakayalar, bir iki gün yakalanmayın

TBMM'den geçen ve onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan Bedelli askerlik yasasının kısa sürede imzalanarak resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Bu aşamadan sonra da bedelliden yararlanmak isteyenlerin, askerlik şubelerine başvuruları başlayacak. Milli, Savunma Bakanlığı da bir yönetmelik yayınlayarak bedelliden yararlanmak için yapılması gerekenleri açıklayacak, 15 bin liranın yatırılacağı bankalar da belirlenecek.

Bedelli askerlikten 1 milyon 340 bin kişinin yararlanabileceği hesaplandı. Bu rakam içinde 570 bin 422 yoklama kaçağı ile 56 bin 947 bakaya da bulunuyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar da 25 yaşından büyükse bedelliden yararlanacaklar. Silah altına alınıp firar edenler ise yararlanamayacak.

YAKALANANA TUTANAK

Yoklama kaçağı ve bakayaların, bedelli başvurusu yapana kadar yakalanmamaları gerekiyor. Bu durumdakilere, Genel Bilgi Toplama sisteminde ''Arama kaydı'' bulunduğu için, yakalandıkları taktirde ''15 gün içinde askerlik şubesine başvuracaklarına'' ilişkin bir tutanak imzalatılıyor ve serbest bırakılıyorlar. Tutanağı imzalayıp askerlik şubesine başvurmadıkları taktirde 2. yakalanışlarında polis tarafından şubeye teslim ediliyorlar.

Yasanın önümüzdeki birkaç gün içinde onaylanacağı ve başvurular da kısa süre içinde alınmaya başlayacağı için, 25 ve daha büyük yaştaki yoklama kaçağı ve bakayalar da müracaatlarını yaparak yakalanma korkusundan ve kaçak durumda olmaktan kurtulacaklar.

PARA CEZALARI NE OLACAK?

Bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanlar eskiden yakalandığı yerde askere alınırdı. Bu yönetmelik değişti. Şimdi, kimlik kontrolü yapılan aramalarda polis bir tutanak tutup imzalatıyor ve 15 gün içinde askerlik şubesine gidip işlemlerinizi yapmanızı istiyor. 15 gün içinde teslim askerlik şubesine gitmezseniz, yeniden yakalandığınızda para cezanız katlanıyor.

Cumhurbaşkanı tarafından Bedelli Askerlik Yasası onaylanıp, Resmi Gazete'de yayınlanması halinde yürürlüğe girmiş sayılacak. Bedelli için başvurup, 15 bin lirayı ödedikten sonra para cezanız ne olusa olsun siliniyor.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 18,711 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'de imza toplama süreci tamamlandı
30 Temmuz 2018 18:17		 Meral Akşener yine tek aday oldu
30 Temmuz 2018 18:13
Yeni yönetim sisteminin ilk MGK'sı toplandı
30 Temmuz 2018 16:16		 Tarım'da, 'Eski Bakanlarımız' web sayfası yenilendi
30 Temmuz 2018 15:43
Bahçeli'den Koray Aydın'ın gafıyla ilgili ilk açıklama
30 Temmuz 2018 15:25		 Akşener, görevi bırakma tartışmasına açıklık getirdi
30 Temmuz 2018 14:56
Erdoğan'dan, Adnan Oktar açıklaması: Ahlaksız bir adamdı
30 Temmuz 2018 14:44		 CHP Sözcüsü Tezcan: Tüzüğün dışına çıkmayacağız
30 Temmuz 2018 14:42
Barış Atay ve Erkan Baş, HDP'den ayrılıyor
30 Temmuz 2018 14:37		 28-29-30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
30 Temmuz 2018 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlik için birlikler belli oldu
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
Yeni Bakan'ın talimatıyla ALO 147 kapatıldı
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
Liseye yerleşemeyen, memnun olmayan öğrenci ne yapacak?
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fahişe 1
çalışkan ahmet 4
röveşata 2
simitsiz susam 2
memurluğun keyfi 7
Kendine iyi bak 1
süryani şarabı 3
ayrıldığı eş için övgü sözcükleri dizmek 2
insan ne ile yaşar 4
doğa dostu 3
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam