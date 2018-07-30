Yoklama kaçağı ve bakayalar, bir iki gün yakalanmayın

TBMM'den geçen ve onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan Bedelli askerlik yasasının kısa sürede imzalanarak resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Bu aşamadan sonra da bedelliden yararlanmak isteyenlerin, askerlik şubelerine başvuruları başlayacak. Milli, Savunma Bakanlığı da bir yönetmelik yayınlayarak bedelliden yararlanmak için yapılması gerekenleri açıklayacak, 15 bin liranın yatırılacağı bankalar da belirlenecek.

Bedelli askerlikten 1 milyon 340 bin kişinin yararlanabileceği hesaplandı. Bu rakam içinde 570 bin 422 yoklama kaçağı ile 56 bin 947 bakaya da bulunuyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar da 25 yaşından büyükse bedelliden yararlanacaklar. Silah altına alınıp firar edenler ise yararlanamayacak.

YAKALANANA TUTANAK

Yoklama kaçağı ve bakayaların, bedelli başvurusu yapana kadar yakalanmamaları gerekiyor. Bu durumdakilere, Genel Bilgi Toplama sisteminde ''Arama kaydı'' bulunduğu için, yakalandıkları taktirde ''15 gün içinde askerlik şubesine başvuracaklarına'' ilişkin bir tutanak imzalatılıyor ve serbest bırakılıyorlar. Tutanağı imzalayıp askerlik şubesine başvurmadıkları taktirde 2. yakalanışlarında polis tarafından şubeye teslim ediliyorlar.

Yasanın önümüzdeki birkaç gün içinde onaylanacağı ve başvurular da kısa süre içinde alınmaya başlayacağı için, 25 ve daha büyük yaştaki yoklama kaçağı ve bakayalar da müracaatlarını yaparak yakalanma korkusundan ve kaçak durumda olmaktan kurtulacaklar.

PARA CEZALARI NE OLACAK?

Bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanlar eskiden yakalandığı yerde askere alınırdı. Bu yönetmelik değişti. Şimdi, kimlik kontrolü yapılan aramalarda polis bir tutanak tutup imzalatıyor ve 15 gün içinde askerlik şubesine gidip işlemlerinizi yapmanızı istiyor. 15 gün içinde teslim askerlik şubesine gitmezseniz, yeniden yakalandığınızda para cezanız katlanıyor.

Cumhurbaşkanı tarafından Bedelli Askerlik Yasası onaylanıp, Resmi Gazete'de yayınlanması halinde yürürlüğe girmiş sayılacak. Bedelli için başvurup, 15 bin lirayı ödedikten sonra para cezanız ne olusa olsun siliniyor.