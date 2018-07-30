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Ankara Garı katliamı davasında karar bekleniyor

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili 36 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek. Üç gün sürecek duruşmalarda kararın açıklanması bekleniyor
30 Temmuz 2018 16:34
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Ankara Garı katliamı davasında karar bekleniyor

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek duruşma yarın saat 09.30'da başlayacak. Duruşmalara sonraki 2 günde de devam edilecek.

Davanın 12 Haziran'daki celsesinde Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, esas hakkındaki görüşünü açıklamıştı. Duruşmada yarın sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapmaları bekleniyor.

Müşteki avukatlarından Nuray Özdoğan, müştekiler adına esasa ilişkin beyanda bulunacaklarını söyledi.

Sanıkların da son savunmalarını yapacaklarını ifade eden Özdoğan, bunların tamamlanmasının ardından davanın bu hafta karara çıkmasını beklediklerini kaydetti.

SAVCININ GÖRÜŞÜ

Cumhuriyet Savcısı Gümüş, 12 Haziran'da 55 sayfalık esas hakkındaki görüşünü mahkemeye vermişti.

Görüşte, saldırının terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirildiği ifade edilmiş, eylem "acımasız" ve "vahşi" olarak nitelendirilmişti.

Görüşte, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Söz konusu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapis cezası istendi.

"DEAŞ silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istenen sanık Erman Ekici hakkında ise "anayasal düzeni ihlal" ve "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 11 bin 730'ar yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması talebinde bulunulmuştu.

Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın, Yakup Şahin ve Hüseyin Tunç'un ayrıca "örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz tehlikeli madde bulundurmak, nakletmek" suçundan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN HAPİS TALEBİ

Sanıklardan Esin Altıntuğ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım, Suphi Alpfidan, Yakup Karaoğlu, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Abdulhamit Boz ve Burak Ormanoğlu'nun "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen görüşte, sanık Burak Ormanoğlu hakkında, "vahim nitelikte silah ve mermi bulundurmak" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz patlayıcı bulundurmak" suçlarından ayrıca 24 yıla kadar hapis talep edilmişti.

DOSYALARI AYRILDI

Savcı Gümüş, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki davaların ayrılmasını, yargılama sırasında ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesini istedi.

EN KANLI SALDIRI

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan Barış Miting için kalabalık, Ankara Garı önünde toplanmıştı.
Grup kortej hazırlığına devam ederken saat 10.04'te, üç saniye arayla iki patlama meydana gelmiş, 2'si çocuk 100 kişi hayatını kaybetmiş, 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı. Patlamalarda 2 terörist parçalanarak ölmüştü.

Olaya ilişkin iddianamede, canlı bomba saldırganlarının 1990 doğumlu Yunus Emre Alagöz ile açık kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu kişi olduğu belirtilmişti.
Sanıklardan Esin Altıntuğ'un olay tarihinde eşi olan ve canlı bombaları Ankara'ya getiren araçlardan birini kullandığı belirtilen Halil İbrahim Durgun, Gaziantep polisinin Beylerbeyi Mahallesi'ndeki eve Kasım 2015'te düzenlediği operasyon sırasında üzerindeki bombayı patlatmış, 5 polis yaralanmıştı.

Yine polisin, Gaziantep'te 16 Ekim 2016'da düzenlediği operasyonda sanıklardan Mehmet Kadir Cebael üzerindeki bombayı patlatarak ölmüş, olayda 3 özel harekat polisi şehit olmuştu. Olayda biri ağır olmak üzere 5 özel harekat polisi ve 4 Suriye uyruklu sivil yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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