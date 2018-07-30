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MEB, ücretli öğretmenlerin beklediği takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, memurlar.net'te geçen hafta yer alan haber sonrasında, ücretli öğretmenlerin beklediği takvimi açıkladı
30 Temmuz 2018 16:45
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MEB, ücretli öğretmenlerin beklediği takvimi açıkladı

Memurlar.net'te geçen hafta yer alan haberde, ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alımında, açıklanan takvime uyulmadığını, ayrıca da bir açıklama yapılmadığına yer verilmişti. Tıklayınız.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlerin beklediği takvimi bugün açıkladı. Buna göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 31 Temmuz'da açıklanacak ve adaylar 11 ila 14 Ağustos tarihlerinde sözlü sınava alınacak.

Yayımlanan bu duyuru, Bakanlık yetkililerince memurlar.net'e iletilen MEB'in sözlü sınavı kaldırma çalışmalarının da, büyük ihtimalle, rafa kaldırıldığı anlamına geliyor. Tıklayınız.

İŞTE MEB'İN AÇIKLAMASI

Bakanlığımıza Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları ile İle ilgili Duyuru

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanma sürecini içeren takvim aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.

Söz konusu takvim gereğince adayların Bakanlığımızca belirlenen sözlü sınav merkezlerinden (Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya) illerini 01-04 Ağustos 2018 tarihleri arasında tercih etmeleri önem arz etmektedir.

Personel Genel Müdürlüğü

Takvim İçin Tıklayınız
Memurlar.Net - Özel

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