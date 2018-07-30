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Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Ahmet Turgut (61) idaresindeki 02 RA 478 plakalı hafif ticari araç, Gürgenli köyü yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat Cingöz ( 44), Turan (46) ve Hüseyin Cintosun (57) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Turgut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turgut'un hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
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