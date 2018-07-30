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Sürücüsüz metro, 3 gün daha hizmet vermeyecek

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın seferlerine 3 gün daha ara verilecek. Hattın ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe'nin hizmete alımı amacıyla bu ay 9 gün ulaşım hizmeti vermeyen sürücüsüz metro, 31 Temmuz ile 1 ve 2 Ağustos tarihleri arasında test sürüşleri dolayısıyla sefer yapmayacak
30 Temmuz 2018 17:00
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Sürücüsüz metro, 3 gün daha hizmet vermeyecek

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda 3 gün daha ulaşım hizmeti verilmeyecek.

Hattı ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için test sürüşleri, 31 Temmuz ile 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde de devam edecek.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının hizmete alımı amacıyla başlayan test sürüşlerinin süresi uzatıldı. Deneme seferlerini yaptırarak sürücüsüz metroya "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" verecek yabancı teknik heyet, metronun 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos tarihleri arasında da test sürüşlerine devam edilmesini talep etti.

12-13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da yapılan ters sürüşlerinde herhangi bir teknik arazı ve aksaklık tespit edilmemesine rağmen deneme seferlerinin bir süre daha sürdürülmesinin iyi olacağına karar verildi.

Bunun üzerine sürücüsüz metro hattında üç gün boyunca test sürüşleri devam edecek. Bunu nedenle Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda 31 Haziran Salı, 1 Ağustos Çarşamba ve 2 Ağustos Perşembe günleri seferler yapılmayacak.

Test sürüşlerinin tamamlanması ve herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda sürücüsüz metro, 3 Ağustos Cuma günü ulaşım hizmeti verecek.

Gerekli kontroller bitirildikten sonra ise bir aksilik olmaması halinde hattı ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümü de ağustos ayında hizmete alınacak.
Anadolu Ajansı
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