Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 45'inin yapıldığı Bursa'nın Karacabey Ovası'nda hasat başladı.

İlçede hasadın eylül ayı sonuna kadar devam etmesi planlanırken, yaklaşık 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

İlk hasadın yapıldığı kırsal Sazlıca Mahallesi'ni ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çiftçilerle bir araya geldi.

Salçalık domatesin ilçede önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Özkan, "Salçalık domateste sözleşmeli ve açık olarak tabir edilen şekilde üretim yapılıyor. Bir kısım çiftçimiz sanayicilere ve fabrikalara taahhüt vermiş durumda." diye konuştu.

Özkan, taahhüt fiyatlarının kilogram başına 30-35 kuruş arasında seyrettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat serbest piyasada domatesler 55 kuruşa kadar alıcı buluyor. Bu da büyük bir dengesizlik ortaya çıkarmakta. Çiftçimizin geçmiş yıllardaki mağduriyetini herkes biliyor. Bazı duyarlı sanayicilerimiz bu noktada denge fiyatı oluşturma içerisinde. Taahhütlü aldığı mallara bir miktar zam yaparak çiftçimizin bu mağduriyetini önleme açısından gayret gösteriyor. Biz bu duyarlı sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Bütün sanayicilerimizden de salçalık domates üretiminin önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilmesi için onları da aynı hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz."

Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Selçuk Şeker ise bu yıl üretimden memnun olduklarını vurgulayarak, "Bu yıl serbest domates fiyatları iyi. Fakat taahhüt fiyatları düşük. Çiftçiler olarak bu taahhüt fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Bu domates üretiminin devamı olması için istikrar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.