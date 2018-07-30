Meral Akşener yine tek aday oldu

İyi Parti Başkanlık Divanı, Meral Akşener'in Olağanüstü kongrede yeniden ve tek başına aday olması gerektiğine karar verdi.

Meral Akşener geçen hafta yapılan toplantıda aday olmayacağını belirtmiş, sonra da bu kararından dönmeyeceğini ifade etmişti.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, Başkanlık Divanı'nda Akşener'e kurultaya hazırlık süreciyle ilgili bilgi verildiğini belirterek, "Parti olarak kendisini kurultaya davet ettik. Şüphesiz katılacaktır" dedi

Çıray, "Toplantı çok iyi ve verimli geçti. Kendisini tam mutabakatla aday göstereceğimiz konusunda mutabıkız. Orada bir değişiklik yok.

Tüm delegeler, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu'nun ortak adayı Sayın Akşener'dir. Sayın Akşener hala Genel Başkanımız.

Yürüyen Kurultay süreciyle ilgili bilgi verdik ve Kurultaya hazırız. Biz kendisine beyanımızda bulunduk" dedi. Başkanlık Divanı'nda "memleket meselelerinin de konuşulduğunu" söylerken, Akşener'in aday gösterilmesine ilişkin değerlendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "Hiçbir beyanda bulunmadı" dedi.

"Sayın Akşener, kurultaya katılacak mı" sorusu üzerine Çıray, "Tabii ki. Şüphesiz. Davet ediyoruz. Partinin ortak adayı" diye konuştu.