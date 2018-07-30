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CHP'de imza toplama süreci tamamlandı

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci bugün 17.30'da tamamlandı. CHP PM Üyesi Gaye Usluer, "Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz." dedi
30 Temmuz 2018 18:17
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CHP'de imza toplama süreci tamamlandı

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci saat 17.30'da sona erdi. Muhaliflerin imzaları CHP Genel Merkezine teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor.

Tüzük gereği verilen bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar imzaların parti genel merkezine sunulması gerekiyor.

Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından incelenecek.

Değerlendirme sonunda yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.


İMZALAR PERŞEMBE GÜNÜ TESLİM EDİLECEK

CHP PM Üyesi Gaye Usluer sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Usluer, imzaların perşembe günü genel merkeze teslim edileceğini açıkladı.

Yaşar Tüzün, "Bugün saat 17.30'da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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