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Bursa'da 25 yaşındaki genç tarlada ölü bulundu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 25 yaşındaki genç tarlada ölü bulundu
Alınan bilgiye göre, Gürle Mahallesi'ndeki tarlada bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, tarlada yatan kişinin öldüğünü, cesedin ise Kıvanç Özcan'a (25) ait olduğunu belirledi.
Özcan'ın, 16 VV 314 plakalı otomobili ise bölgeye yakın bir yerde park halinde bulundu.
Ceset üzerinde yapılan incelemede, darp ve kesici alet izine rastlanmadı.
Özcan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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