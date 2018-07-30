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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 96.157,74 puandan tamamladı
30 Temmuz 2018 18:27
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 572,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,91 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,63 ile sigorta oldu.

Haftaya düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 94.921,11 puana kadar gerilemesinin ardından bu seviyeden gelen alımlarla 96.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının piyasanın odağında olacağını, yurt dışında Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyonun verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın güçlü direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 95.000 ve 94.000 seviyelerinin destek olarak izleneceğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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