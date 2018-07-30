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Bitlis'te, 5 günde 3 bin kişi ishal oldu

Bitlis'te son 5 günde 3 bin kişi ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu. Su kaynaklarına dış etkenlerin karıştığı tespit edildi
30 Temmuz 2018 18:31
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Bitlis'te, 5 günde 3 bin kişi ishal oldu

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kentte su kaynaklarına dış etkenlerin sirayet etmesi sonucu 3 bin kişinin ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Ustaoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'dan itibaren kentte ishal vakalarının arttığını kaydetti.

Bu tespitten sonra İl Sağlık Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin başta su depoları olmak üzere tüm isale hatlarında inceleme yaptığını ifade eden Ustaoğlu, 23 Temmuz'da kentte şiddetli yağışın etkili olduğunu, analizler sonucunda yağmur başta olmak üzere bazı kaynak sularına dış etkenlerin karıştığı tespitine vardıklarını belirtti.

BAŞVURULAR AZALDI

Ustaoğlu, ekiplerin su kaynaklarına şok klorlama yaptığını, kamuoyunun da bilgilendirildiğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Belediye tarafından anonslar yapıldı. Hijyen konusunda tüm vatandaşları bilgilendirdik. Alınan tedbirler neticesinde perşembe ve cuma günkü ishal vakası ile hastaneye gelen vatandaşların cumartesi ve pazar günü yüzde 50'ye düştüğünü, bugün itibarıyla daha çok düşüşün yaşandığını gördük. Her yıl buna benzer vakalar görüyoruz. Mevsim şartlarının çok sıcak olması ve çocukların başta dereler olmak üzere serinlemek amacıyla gölü kullanmaları, sıcakların ve su tüketim ihtiyacının artması olumsuzlukları beraberinde getiriyor."

Günde 3 kez tüm depolardan numune alınarak klorlama seviyelerine bakıldığını vurgulayan Ustaoğlu, bugün alınan verilere göre bir sıkıntının olmadığını dile getirdi.

"ŞEBEKE HATLARIMIZ ÇOK ESKİ"

Bu tip ishal vakalarının bakteriden kaynaklandığını ve insandan insana bulaşabildiğini aktaran Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl kış hafif geçti. İlkbaharda ne kadar yağmur yağsa da karın yerini tutmuyor. Her yıl sondajlarımız günde bir iki saat çalışırken bu yıl susuzluk nedeniyle 24 saat çalışıyor. Bu suların insan sağlığını olumsuz etkilememesi için tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında hijyenik kurallara uyarak su kullanmalarını istiyoruz. Şebeke hatlarımız çok eski. Bunun ister istemez olumsuz yönleri bulunuyor. Bunları da bu yıl yeniliyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişi ishal nedeniyle hastanelere başvurdu. Gerekli tedbirler alınarak doktor takviyesi yapıldı."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tolga Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras ve Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur da katıldı.
Anadolu Ajansı
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